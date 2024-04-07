Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:33

«Оренбург» обратился к болельщикам перед матчем с «Рубином» на фоне паводка в области

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Оренбург» обратился к болельщикам в преддверии матча 23-го тура РПЛ с «Рубином». Ранее в Оренбургской области было объявлено о паводке, который получил статус ЧС федерального характера.

«В эти непростые дни для Оренбуржья, наши мысли, эмоции и слова поддержки землякам из пострадавших от паводка районов Оренбургской области. Футболисты ФК «Оренбург» оказали материальную поддержку на приобретение предметов первой необходимости для пострадавших. Такая возможность будет и у вас! Перед матчем «Оренбург» — «Рубин» возле входа в Ледовый Дворец будет организован пункт сбора вещей первой необходимости для пострадавших от паводка», — говорится в сообщении клуба.

В пресс-службе оренбуржцев заявили, что проведению матча ничто не угрожает. При этом отмечается, что сотрудники всех служб, задействованных в ликвидации последствий паводка, смогут бесплатно посетить игру «Оренбурга» с «Рубином», которая пройдет в понедельник, 8 апреля, и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками, «Оренбург» идет на 14-й строчке с 20 очками.

Источник: https://t.me/fcorenburg/4732
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
1
0
Читайте также
Овечкин прошел отметку в 850 голов за карьеру в НХЛ
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Месть Чалову за отказ подписывать контракт, новый герой и разрушенное проклятье. Что случилось в матче ЦСКА - «Факел»
Отложили на потоп: кто виноват в прорыве дамбы в Орске
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
Вендел пропустит матч с «Краснодаром» из-за перебора желтых карточек
«Зенит» — «Балтика»: Педро открыл счет в матче
«Зенит» — «Балтика»: Педро открыл счет. Онлайн-трансляция матча
Файзуллаев: «Каким местом в РПЛ буду доволен? Топ-3»
Мойзес: «Контролировали игру с «Факелом» от начала и до конца»
«Оренбург» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Факела» Марков: «Акинфеев мог не выходить на матч»

РПЛ: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика». Расписание и результаты матчей 23-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости