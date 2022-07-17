Даниил Фомин: «Считаю, что команда нашла общий язык с тренером»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями после первой официальной игры в статусе капитана команды, в которой динамовцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

— Как вам в новой роли капитана команды?

— Для меня это большая ответственность и честь быть капитаном такого большого клуба. Постараюсь по максимуму помочь клубу в новом статусе и оправдать это доверие.

— Как вам новый тренер? Какие отличия от работы с Сандро Шварцем? Хватает ли вам связи с тренером?

— Я считаю, что для связи не нужны такие бурные эмоции. Считаю, что команда нашла общий язык с тренером. Мы работаем вместе всего три недели, но думаю, что мы уже добились прогресса в некоторых компонентах. У нас много времени. Я верю, что мы сможем стать лучше и сделать шаг вперед.