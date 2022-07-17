Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

17 июля, 23:37

Даниил Фомин: «Считаю, что команда нашла общий язык с тренером»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями после первой официальной игры в статусе капитана команды, в которой динамовцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

— Как вам в новой роли капитана команды?

— Для меня это большая ответственность и честь быть капитаном такого большого клуба. Постараюсь по максимуму помочь клубу в новом статусе и оправдать это доверие.

— Как вам новый тренер? Какие отличия от работы с Сандро Шварцем? Хватает ли вам связи с тренером?

— Я считаю, что для связи не нужны такие бурные эмоции. Считаю, что команда нашла общий язык с тренером. Мы работаем вместе всего три недели, но думаю, что мы уже добились прогресса в некоторых компонентах. У нас много времени. Я верю, что мы сможем стать лучше и сделать шаг вперед.

Источник: https://fcdm.ru/news/daniil-fomin-postaraius-po-maksimumu-pomoc-klubu-v-statuse-kapitana-i-opravdat-doverie
Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Огуречная диета: польза и ожидаемый эффект
Любимый ученик Хабиба наконец получил чемпионский бой в UFC. Какие шансы у Махачева против Оливейры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Ростова» Прохин заявил, что не вел переговоры о переходе в ЦСКА и «Зенит»

Йоканович: «Я совершенно не удивлен уровнем чемпионата, в РПЛ не так-то просто играть»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости