Защитник «Ростова» Прохин заявил, что не вел переговоры о переходе в ЦСКА и «Зенит»

Защитник «Ростова» Данила Прохин заявил, что не вел переговоры о переходе в ЦСКА и «Зенит». Ранее агент футболиста Василий Голяна заявлял, что игрока может выкупить петербургский клуб. Напомним, что у «Зенита» есть право приоритетного выкупа 21-летнего россиянина.

«Я никакой конкретики не слышал от «Сочи» о переходе. Федотов в ЦСКА не звал, Семак в «Зенит» — тоже», — цитирует Прохина Sport24.

Прошедший сезон Прохин провел на правах аренды в «Сочи». Защитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 30 матчах во всех турнирах.