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17 июля, 23:35

Защитник «Ростова» Прохин заявил, что не вел переговоры о переходе в ЦСКА и «Зенит»

Алексей Еремин
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Защитник «Ростова» Данила Прохин заявил, что не вел переговоры о переходе в ЦСКА и «Зенит». Ранее агент футболиста Василий Голяна заявлял, что игрока может выкупить петербургский клуб. Напомним, что у «Зенита» есть право приоритетного выкупа 21-летнего россиянина.

«Я никакой конкретики не слышал от «Сочи» о переходе. Федотов в ЦСКА не звал, Семак в «Зенит» — тоже», — цитирует Прохина Sport24.

Прошедший сезон Прохин провел на правах аренды в «Сочи». Защитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 30 матчах во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-17-prokhin-fedotov-v-tsska-ne-zval-semak-v-zenit-tozhe
Данила Прохин
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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И К Ж
Мачей Рыбус

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