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«Поднять паруса!» Как выглядит «Газпром Арена» перед матчем с «Брюгге»

18:23
«Поднять паруса!» Баннер «Зенита». Фото ФК «Зенит»
«Поднять паруса!» Баннер «Зенита». Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» показал кадры со стадиона «Газпром Арена» перед матчем 1-го тура Тинькофф-РПЛ против «Брюгге».

Возле арены размещен билборд с рекламной кампанией петербуржцев «Поднять паруса!». Перед стартом розыгрыша Лиги чемпионов зенитовцы опубликовали анимированный комикс, в котором игроки и тренер команды были представлены в виде моряков петровской эпохи.

Матч «Зенит» — «Брюгге» состоится сегодня, начало — в 19.55 по московскому времени.

Трансляция матча «Зенит» — «Брюгге»

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