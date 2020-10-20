«Поднять паруса!» Как выглядит «Газпром Арена» перед матчем с «Брюгге»

«Зенит» показал кадры со стадиона «Газпром Арена» перед матчем 1-го тура Тинькофф-РПЛ против «Брюгге».

Возле арены размещен билборд с рекламной кампанией петербуржцев «Поднять паруса!». Перед стартом розыгрыша Лиги чемпионов зенитовцы опубликовали анимированный комикс, в котором игроки и тренер команды были представлены в виде моряков петровской эпохи.

Матч «Зенит» — «Брюгге» состоится сегодня, начало — в 19.55 по московскому времени.

Трансляция матча «Зенит» — «Брюгге»