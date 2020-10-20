«Поднять паруса!» Как выглядит «Газпром Арена» перед матчем с «Брюгге»
18:23
«Зенит» показал кадры со стадиона «Газпром Арена» перед матчем 1-го тура Тинькофф-РПЛ против «Брюгге».
?1:45 до начала #ЗенитБрюгге! ? pic.twitter.com/2T4OarMZMH— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) October 20, 2020
Возле арены размещен билборд с рекламной кампанией петербуржцев «Поднять паруса!». Перед стартом розыгрыша Лиги чемпионов зенитовцы опубликовали анимированный комикс, в котором игроки и тренер команды были представлены в виде моряков петровской эпохи.
#ПоднятьПаруса ? @gazprom_arena pic.twitter.com/wedB78sUY2— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) October 20, 2020
Матч «Зенит» — «Брюгге» состоится сегодня, начало — в 19.55 по московскому времени.