Почему Шварц возглавил «Динамо»? Отвечает Бувач
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач в интервью клубной пресс-службе объяснил, почему руководство клуба остановилось на кандидатуры Сандро Шварца на должность главного тренера после увольнения Кирилла Новикова.
«Сандро — молодой, но уже опытный тренер с глубоким пониманием футбола. Он позитивный и эмоциональный, и эти качества должен передать футболистам, чтобы они стали такими же. Ведь люди приходят на стадион, чтобы испытывать позитивные эмоции, и тогда они будут праздновать успехи или разделять горечь поражения вместе с командой», — сказал Бувач.
На зимнюю паузу «Динамо» ушло на шестом месте в турнирной таблице с 30 очками.
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