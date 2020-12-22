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Почему Шварц возглавил «Динамо»? Отвечает Бувач

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Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач в интервью клубной пресс-службе объяснил, почему руководство клуба остановилось на кандидатуры Сандро Шварца на должность главного тренера после увольнения Кирилла Новикова.

«Сандро — молодой, но уже опытный тренер с глубоким пониманием футбола. Он позитивный и эмоциональный, и эти качества должен передать футболистам, чтобы они стали такими же. Ведь люди приходят на стадион, чтобы испытывать позитивные эмоции, и тогда они будут праздновать успехи или разделять горечь поражения вместе с командой», — сказал Бувач.

На зимнюю паузу «Динамо» ушло на шестом месте в турнирной таблице с 30 очками.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=16058

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