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Сегодня, 17:55

Агент Барбоза — о Семине: «Ждет хорошего предложения. В России он обречен работать только в «Локомотиве»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о тренерской карьере Юрия Семина.

«Семин — талантливый тренер. Его работа в «Локомотиве» это показывала. Думаю, он ждет хорошего предложения о работе. Мне кажется, в России он обречен работать только в «Локомотиве». Это легенда, история клуба! Учитывая разные факторы, он сможет работать только там.

Думаю, что желание такое есть. Не думаю, что он попрощался (с тренерской карьерой. — Прим. «СЭ»). Юрий Павлович ждет. Если будет хорошее предложение, он его, естественно, примет», — сказал Барбоза «СЭ».

Последней командой, которую тренировал Семин, был «Ростов». Также 76-летний специалист работал в «Локомотиве», «Анжи», в московском и киевском «Динамо» и в других клубах. Железнодорожники под его руководством трижды становились чемпионами России.

Паулу Барбоза
Юрий Семин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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