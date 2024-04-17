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Сегодня, 17:40

Агент Барбоза считает, что в Италии, Испании и Португалии есть подходящие «Спартаку» тренеры

Микеле Антонов
Корреспондент
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Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» высказался о потенциальном сменщике экс-главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Думаю, что есть много тренеров, которые могли бы работать в «Спартаке». Здесь вопрос не в национальности, а в том, насколько они готовы работать в этом клубе. Есть тренеры в Испании, Португалии, Италии. Но, мне кажется, проблема «Спартака» не столько тренер, сколько условия для него. Главный вопрос — спортивная стратегия. Ведь последний год там работали хорошие тренеры, но у всех, к сожалению, были большие трудности. Вопрос: какая спортивная политика, какой скаутинг, какой набор игроков. На рынке есть толковые готовые тренеры. Сейчас у «Спартака» есть время, чтобы хорошо выбрать. После окончания чемпионата еще у некоторых закончатся контракты», — сказал Барбоза «СЭ».

14 апреля пресс-служба красно-белых сообщила, что Абаскаль покидает клуб.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. В игре 24-го тура красно-белые на выезде минимально уступили «Сочи» (0:1).

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Паулу Барбоза
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Г
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 9
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Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

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Спартак

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