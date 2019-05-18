Отдаст ли "Рубин" Сорокина в "Локомотив"? Ответ гендиректора клуба

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что его клуб готов отпустить защитника Егора Сорокина в "Локомотив".

- Сорокин в "Локомотиве"? Все зависит от предложения, - сказал Сайманов в эфире программы "Инсайдеры" на канале "Матч Премьер". - Готовы ли мы его отпустить? Да. Кто еще может покинуть "Рубин"? Кто угодно, все зависит от предложения.

В текущем сезоне Сорокин провел 28 матчей за "Рубин", в которых забил 6 голов. Казанцы занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков после 28 туров.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр