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Сегодня, 10:30

Орлов: «Хорошо, что «Спартак» не уволил Абаскаля»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» похвалил нападающего «Спартака» Александра Соболева за матч 16-го тура РПЛ против «Балтики» (2:0). Российский футболист сделал две голевые передачи.

— Соболев однозначно может занести себе в актив матч в Калининграде. Два паса по такой погоде, на таком поле. Показал, что является довольно тонким исполнителем. Но мне кажется, Соболев себя и проявляет лучше в более сложных обстоятельствах. Ему интересно преодолевать и себя, и жизненные условия.

Знаете, в театре режиссер иногда дает артисту роль, которую тот изначально принимает в штыки. Для чего? Чтобы развивать его! Так и здесь. Абаскаль ждет от Соболева не только голов, не только завершения атак, но и умных передач. И мне кажется, пусть и не сразу, но Александр понял, что ему надо играть на команду, что тренеру в данном случае виднее. И вот вам результат. Две голевые передачи в игре с «Балтикой», сильный кубковый матч с «Краснодаром». В то же время, в других встречах тренер показал ему, что команда может атаковать и без него.

Похоже, сложный период в отношениях Соболева и Абаскаля позади. Во всяком случае, со стороны кажется, что форвард адекватно сейчас воспринимает требования наставника. Воля у него есть, характер присутствует, футбольные качества тоже на уровне. Просто ему не надо думать о том, что его зажимают, где-то не дают раскрыться, не туда его ставят. Так ведь и с Дзюбой было. Артем почему-то в какой-то момент начинал считать, что он знает больше тренеров — того же Карпина.

Радует, что руководство «Спартака» не пошло на поводу у критиков и оставило Абаскаля. А ведь в какой-то момент пресс на тренера был просто сумасшедший! Кто только не говорил об отставке испанца? Но ему дали еще время и, похоже, Гильермо наконец-то нащупал игру, нашел оптимальное сочетание в середине поля. Литвинов с Пруцевым хорошо взаимодействуют. Нет Зобнина, нет Джикии. И ничего — команда играет!

Вильсон Изидор. «У «Зенита» уже забивают Мостовой и Изидор, «Краснодару» некем усилить игру». Орлов — о золотой гонке, московских клубах и словах Галактионова

Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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