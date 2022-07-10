Есть ли у «Зенита» слабые места? Мнение Орлова
Орлов ответил на вопрос о том, есть ли у «Зенита» слабые места
Известный комментатор Геннадий Орлов назвал слабые места в игре «Зенита».
— Слабые места в игре «Зенита»? Не надо раньше времени короновать команду Семака. Были небрежности и в игре центральных защитников, и в действиях Вендела и Барриоса. Ошибки в передачах, обрезы. Вратарь психологически пока неустойчив. Алип и Чистяков — это явно не Иванович и Ракицкий. Так что есть над чем работать. Посмотрим. Пока команда Семака играет на своих козырях. Тренер — молодец. Держит курс. Это уже не просто забросы на большого нападающего, а комбинации.
«Зенит» становился чемпионом России в четырех предыдущих сезонах подряд. Вчера, 9 июля команда победила «Спартак» (4:0) и в третий раз кряду завоевала Суперкубок страны.
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|И
|В
|Н
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|+/-
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1
|Зенит
|0
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|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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