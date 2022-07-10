Есть ли у «Зенита» слабые места? Мнение Орлова

Орлов ответил на вопрос о том, есть ли у «Зенита» слабые места

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал слабые места в игре «Зенита».

— Слабые места в игре «Зенита»? Не надо раньше времени короновать команду Семака. Были небрежности и в игре центральных защитников, и в действиях Вендела и Барриоса. Ошибки в передачах, обрезы. Вратарь психологически пока неустойчив. Алип и Чистяков — это явно не Иванович и Ракицкий. Так что есть над чем работать. Посмотрим. Пока команда Семака играет на своих козырях. Тренер — молодец. Держит курс. Это уже не просто забросы на большого нападающего, а комбинации.

«Зенит» становился чемпионом России в четырех предыдущих сезонах подряд. Вчера, 9 июля команда победила «Спартак» (4:0) и в третий раз кряду завоевала Суперкубок страны.