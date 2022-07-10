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Сегодня, 16:45

Есть ли у «Зенита» слабые места? Мнение Орлова

Орлов ответил на вопрос о том, есть ли у «Зенита» слабые места
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов назвал слабые места в игре «Зенита».

— Слабые места в игре «Зенита»? Не надо раньше времени короновать команду Семака. Были небрежности и в игре центральных защитников, и в действиях Вендела и Барриоса. Ошибки в передачах, обрезы. Вратарь психологически пока неустойчив. Алип и Чистяков — это явно не Иванович и Ракицкий. Так что есть над чем работать. Посмотрим. Пока команда Семака играет на своих козырях. Тренер — молодец. Держит курс. Это уже не просто забросы на большого нападающего, а комбинации.

«Зенит» становился чемпионом России в четырех предыдущих сезонах подряд. Вчера, 9 июля команда победила «Спартак» (4:0) и в третий раз кряду завоевала Суперкубок страны.

Мацей Рыбус и&nbsp;Александр Селихов. «Зачем «Спартак» убирал Виторию?! Трофей Ваноли? «Тосно» тоже Кубок выигрывал». Мнение Орлова

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Основные источники исследования

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🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович 4 3
Ник Кирьос 6 1
Идет 2-й сет

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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