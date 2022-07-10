Ковтун — об уходе Бальбуэны: «Наверное, для «Динамо» был неожиданным его уход»
Бывший защитник «Динамо» Юрий Ковтун прокомментировал уход защитника Фабиана Бальбуэны из московского клуба в связи с приостановкой контракта.
Наверное, для «Динамо» был неожиданным уход Бальбуэны, — цитирует «РБ Спорт» Ковтуна. — На него рассчитывали. А сейчас им надо быстро закрывать эту позицию. Может, приедет какой-то иностранец. Это вариант, если у главного тренера есть кандидатура, которую он видел. Пригласить кого-то из россиян для «Динамо» было бы более благоприятно, но сразу влиться в команду — это непростой момент".
По информации «СЭ», на решение Бальбуэны приостановить контракт с клубом повлияла супруга футболиста.
Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за команду. Контракт 30-летнего парагвайца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.
Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.
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