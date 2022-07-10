Голкипер «Рубина» Медведев перейдет в «Ростов»

По информации «СЭ», голкипер Никита Медведев перейдет из «Рубина» в «Ростов».

27-летний голкипер недавно продлил контракт с казанцами на три года.

В составе «Рубина» Медведев выступает с 2020 года. С тех пор он провел 5 матчей, в которых пропустил 7 мячей.

Ранее о том, что игрок покинет клуб, сообщил Telegram-канал news_matchtv.

Отметим, что Медведев уже выступал за «Ростов» в 2016-17-х годах.