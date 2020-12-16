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Орлов: «Если руководство «Спартака» хоть немного соображает, то они должны назначить сейчас нового тренера»

23:18
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о сообщении, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско принял решение не продлевать контракт с московским клубом.

«Я ему сочувствую, — сказал Орлов в эфире «Матч Премьер». — В Германии объявляют локдаун — он должен быть рядом с семьей. Ведь непонятно, как дальше будет развиваться ситуация.

Если руководство «Спартака» хоть немного соображает, то они должны назначить сейчас нового тренера. За две недели до Нового года. А этот пусть остается на зарплате».

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