Орлов: «Если руководство «Спартака» хоть немного соображает, то они должны назначить сейчас нового тренера»
23:18
Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о сообщении, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско принял решение не продлевать контракт с московским клубом.
«Я ему сочувствую, — сказал Орлов в эфире «Матч Премьер». — В Германии объявляют локдаун — он должен быть рядом с семьей. Ведь непонятно, как дальше будет развиваться ситуация.
Если руководство «Спартака» хоть немного соображает, то они должны назначить сейчас нового тренера. За две недели до Нового года. А этот пусть остается на зарплате».
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