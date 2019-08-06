"Оренбург" ждет разрешения на проведение домашних игр на стадионе "Газовик"

"Оренбург" ждет разрешения на проведение домашних матчей чемпионата России на стадионе "Газовик" в Оренбурге.

- Пока ответа не получили, но все замечания устранены, - отметил президент клуба Владимир Кияев в интервью ТАСС. - Обращение мы направили, поэтому надеюсь, что разрешение получим.

Перед началом сезона стадион, на котором "Оренбург" проводит домашние игры, не смог пройти лицензирование для проведения матчей. 25 июля Российский футбольный союз в виде исключения одобрил проведение игры третьего тура "Оренбург" - "Зенит" (0:2) на арене "Газовик".