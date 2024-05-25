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Селин: «Стоит ли Сафонову идти на скамейку запасных в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Неоднозначная ситуация, скажем так. С одной стороны, приятно, что «ПСЖ» обратил внимание для Сафонова. Неплохо оказаться в престижном клубе, который находится на первых ролях в своем чемпионате и доходит до полуфинала Лиги чемпионов. Но с другой стороны, как я слышал, на данном этапе Сафонова видят в «ПСЖ» дублером Доннаруммы, а не игроком стартового состава. Нужно понимать, у кого какие приоритеты.

В «Краснодаре» Сафонов первый номер, и вопрос, стоит ли ему идти на скамейку запасных, которая наверняка ему уготована в «ПСЖ» по крайней мере на первых порах. Насколько это интересно ему со спортивной точки зрения? Может, в будущем ему поступит предложение также из пятерки топовых европейских чемпионатов, но не от такой статусной команды, зато там он будет первым номером. Я думаю, у Матвея все для этого есть. И игру он демонстрирует соответствующую, и возраст у него еще подходящий. Опять же, дело в том, как он расставит приоритеты и какие у него ценности в этом отношении», – цитирует «Евро-Футбол.Ру» Селина.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005642267_eks-igrok_kubani_selin_vopros_kakie_u_safonova_prioritetyi
Матвей Сафонов
Футбол
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2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
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 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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