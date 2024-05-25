Селин: «Стоит ли Сафонову идти на скамейку запасных в «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Неоднозначная ситуация, скажем так. С одной стороны, приятно, что «ПСЖ» обратил внимание для Сафонова. Неплохо оказаться в престижном клубе, который находится на первых ролях в своем чемпионате и доходит до полуфинала Лиги чемпионов. Но с другой стороны, как я слышал, на данном этапе Сафонова видят в «ПСЖ» дублером Доннаруммы, а не игроком стартового состава. Нужно понимать, у кого какие приоритеты.

В «Краснодаре» Сафонов первый номер, и вопрос, стоит ли ему идти на скамейку запасных, которая наверняка ему уготована в «ПСЖ» по крайней мере на первых порах. Насколько это интересно ему со спортивной точки зрения? Может, в будущем ему поступит предложение также из пятерки топовых европейских чемпионатов, но не от такой статусной команды, зато там он будет первым номером. Я думаю, у Матвея все для этого есть. И игру он демонстрирует соответствующую, и возраст у него еще подходящий. Опять же, дело в том, как он расставит приоритеты и какие у него ценности в этом отношении», – цитирует «Евро-Футбол.Ру» Селина.