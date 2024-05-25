Рианчо: «Спартаку» без разницы, какое место занимать»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо оценил результаты красно-белых в этом сезоне.

«Это зависит от ожиданий клуба в начале сезона. Я не знаю целей команды. Может, сейчас переходный год. Не имея возможности играть в еврокубках, клуб предпочитает просто перестраиваться. «Спартаку» без разницы, какое место занимать — третье или четвертое», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Рианчо.

После 29 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков.