Колыванов: «Тюкавин — быстрый, ловкий, чем-то похож на Герда Мюллера»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов считает, что лучшим нападающим сезона является Константин Тюкавин. Также на награду претендуют Матео Кассьерра и Александр Соболев.

«Тюкавин нравится больше всех. Он должен победить в этой номинации. Что касается Соболева, то он провел неоднозначный сезон. Кассьерра забил больше всех. Выбор будет между Тюкавиным и Кассьеррой.

Тюкавин и Кассьерра — разноплановые футболисты. Матео более мощный и атлетичный нападающий. Тюкавин — быстрый, ловкий, чем-то похож на Герда Мюллера. Константин правильно выбирает позицию, здорово играет на опережение и помогает команде в подыгрыше», — цитирует «РБ Спорт» Колыванова.

В сезоне 2023/24 Тюкавин провел за «Динамо» 29 матчей в Премьер-Лиге, в которых забил 15 мячей и отдал 10 результативных передач.