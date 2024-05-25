Павлюченко: «Когда я делал первые шаги в спорте, занимался каждый день по несколько раз»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко дал совет начинающим спортсменам.

«Я всегда говорю ребятам, что, если хочешь стать великим спортсменом, и неважно — футболистом, хоккеистом, боксером, — нужно очень много тренироваться. Когда я делал первые шаги в спорте, занимался каждый день, и, бывало, по несколько раз в день. Думаю, что благодаря моему характеру и, конечно, некоторому везению, я и был вознагражден за труды. Поэтому я советую всем, кто хочет стать спортсменом, тренироваться как можно больше», — приводит слова Павлюченко «Газета.Ru».

За свою карьеру Павлюченко выступал за «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм», «Локомотив», «Кубань» и «Урал». В составе сборной России он стал бронзовым призером Евро-2008.