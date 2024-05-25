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Павлюченко: «Когда я делал первые шаги в спорте, занимался каждый день по несколько раз»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко дал совет начинающим спортсменам.

«Я всегда говорю ребятам, что, если хочешь стать великим спортсменом, и неважно — футболистом, хоккеистом, боксером, — нужно очень много тренироваться. Когда я делал первые шаги в спорте, занимался каждый день, и, бывало, по несколько раз в день. Думаю, что благодаря моему характеру и, конечно, некоторому везению, я и был вознагражден за труды. Поэтому я советую всем, кто хочет стать спортсменом, тренироваться как можно больше», — приводит слова Павлюченко «Газета.Ru».

За свою карьеру Павлюченко выступал за «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм», «Локомотив», «Кубань» и «Урал». В составе сборной России он стал бронзовым призером Евро-2008.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/05/24/23089783.shtml
Роман Павлюченко
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РПЛ: расписание и каналы трансляций матчей премьер-лиги 25 мая
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

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да Силва Виллиан Роша

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ЦСКА

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