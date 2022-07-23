«Оренбург» — «Урал»: где смотреть прямую трансляцию матча

В субботу, 23 июля, состоится матч 2-го тура МИР чемпионата России по футболу между «Оренбург» и «Урал». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

В последний раз в рамках РПЛ команды встречались в ноябре 2019 года, тогда «Оренбург» в гостях обыграл команду из Екатеринбурга со счетом 2:1. «Урал» побеждал соперника в 2018 году.

Следить за матчем «Оренбург» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.