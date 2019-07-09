"Оренбург" начнет сезон на стадионе в Самаре

Президент РПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции руководства лиги перед началом сезона-2019/20 о том, где "Оренбург" будет играть матчи чемпионата России.

– "Оренбург" не имеет стадиона первой категории. Будет играть в Самаре. Есть идея понизить категории. Есть небольшие недостатки стадиона, но другие клубы довольны. Все соответсвует, кроме вместимости. Возможно, снизим до восьми тысяч зрителей требования.

Мы и стадион "Оренбурга" запускали через решение исполкома. Есть несоответствие техническим нормам микст-зоны и освещению трибун. У меня есть гарантийное письмо от руководителя клуба, что это будет устранено. Как только это будет сделано, вынесем вопрос на бюро исполкома. Первые два тура "Оренбург" играет на выезде.

В разных городах и командах посещаемость разная. Надо дать возможность региональным клубам дать возможность построить маленькие, компактные стадионы. (Ярослав Сусов)

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