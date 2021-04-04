Олич: «Поздравляю «Тамбов» с хорошей игрой, но мы заслужили победу»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился впечатлениями от победы в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова». Для хорватского специалиста этот матч стал дебютным на посту главного тренера красно-синих.

«Было видно, что команда «Тамбов» вышла с хорошим настроем. После забитого пенальти они стали только активнее. Но было видно, что мы контролируем матч и будут моменты. Был уверен, что мы выиграем. Мы превосходили соперника в классе. Поздравляю «Тамбов» с хорошей игрой, но мы заслужили победу», — сказал Олич в эфире «Матч Премьер».

После 24 туров ЦСКА набрал 43 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Тамбов» с 13 баллами идет на последней строчке.