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Судейство

«Тамбов» — ЦСКА: четвертый пенальти назначен правильно. Архипов сыграл локтем в мяч

18:51
«Тамбов» — ЦСКА: четвертый пенальти назначен правильно. «Тамбов» — ЦСКА: четвертый пенальти назначен правильно.
«Тамбов» — ЦСКА: четвертый пенальти назначен правильно.
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На 63-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА (1:2) судья Виталий Мешков без помощи видеоарбитров и ассистентов правильно назначил пенальти в пользу армейцев.

Он верно квалифицировал действия Артема Архипова и указал на 11-метровую отметку. Игрок «Тамбова» отставил в сторону локоть, сделал движение в направлении мяча и отразил удар по воротам.

(Александр Бобров)

«Тамбов» — ЦСКА: четвертый пенальти назначен правильно.
«Тамбов» — ЦСКА: четвертый пенальти назначен правильно.

Тамбов — ЦСКА

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