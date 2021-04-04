«Тамбов» — ЦСКА: четвертый пенальти назначен правильно. Архипов сыграл локтем в мяч
На 63-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА (1:2) судья Виталий Мешков без помощи видеоарбитров и ассистентов правильно назначил пенальти в пользу армейцев.
Он верно квалифицировал действия Артема Архипова и указал на 11-метровую отметку. Игрок «Тамбова» отставил в сторону локоть, сделал движение в направлении мяча и отразил удар по воротам.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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