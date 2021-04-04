Олич рассказал об ожиданиях от дебютного матча во главе ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал об ожиданиях от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом». Это будет дебютная игра хорвата на посту наставника армейцев.

«Помню, как дебютировал игроком. Это была игра с «Шинником», я забил гол. Но сейчас совершенно другой дебют.

Является ли «Тамбов» удобным соперником для дебюта? Я так не думаю, уважаю все команды. Все говорят об их слабости, но если я и игроки будем так думать, хорошего не жди", — сказал Олич во время флэш-интервью перед игрой.

Матч ЦСКА — «Тамбов» состоится сегодня, 4 апреля. Начало — в 16.30 (мск). После 23 туров РПЛ армейцы занимают 7-е место в турнирной таблице.