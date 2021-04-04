Олич рассказал об ожиданиях от дебютного матча во главе ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал об ожиданиях от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом». Это будет дебютная игра хорвата на посту наставника армейцев.
«Помню, как дебютировал игроком. Это была игра с «Шинником», я забил гол. Но сейчас совершенно другой дебют.
Является ли «Тамбов» удобным соперником для дебюта? Я так не думаю, уважаю все команды. Все говорят об их слабости, но если я и игроки будем так думать, хорошего не жди", — сказал Олич во время флэш-интервью перед игрой.
Матч ЦСКА — «Тамбов» состоится сегодня, 4 апреля. Начало — в 16.30 (мск). После 23 туров РПЛ армейцы занимают 7-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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