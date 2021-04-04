«Доменико, оставайтесь с нами!» Дочка Федора Черенкова впервые поехала со спартаковскими болельщиками на выезд

Дочь легендарного футболиста «Спартака» Федора Черенкова Анастасия перед выездным матчем 24-го тура чемпионата России против «Ростова» рассказала о своих впечатлениях от игры команды, а также попросила главного тренера Доменико Тедеско остаться.

— Я первый раз на выезде. Не ожидала, что везде будут спартаковские болельщики. Для меня это шок. Круто. Непередаваемые ощущения, — отметила Анастасия.

— С 2018 года «Спартак» ни разу не выигрывал у «Ростова».

— Слышала сегодня об этом. Я не знала. Я просто болею за «Спартак», но в футболе не очень разбираюсь. Жду победы, но очень боюсь расстроиться.