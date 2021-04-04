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«Доменико, оставайтесь с нами!» Дочка Федора Черенкова впервые поехала со спартаковскими болельщиками на выезд

19:05
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Дочь легендарного футболиста «Спартака» Федора Черенкова Анастасия перед выездным матчем 24-го тура чемпионата России против «Ростова» рассказала о своих впечатлениях от игры команды, а также попросила главного тренера Доменико Тедеско остаться.

— Я первый раз на выезде. Не ожидала, что везде будут спартаковские болельщики. Для меня это шок. Круто. Непередаваемые ощущения, — отметила Анастасия.

— С 2018 года «Спартак» ни разу не выигрывал у «Ростова».

— Слышала сегодня об этом. Я не знала. Я просто болею за «Спартак», но в футболе не очень разбираюсь. Жду победы, но очень боюсь расстроиться.

Не знаю кто забьет победный гол, но просто хочу победы.

— Хотите, чтобы Тедеско остался?

— Тоже не знаю. Я ко всем хорошо отношусь. Тем более, сейчас пошли победы. Вдруг он может остаться.

Сейчас скажу, чтобы он остался, а мне потом скажут, что я бестолковая и не понимаю, что говорю.

Доменико Тедеско, оставайтесь с нами. Будем побеждать. Команда, давайте побеждайте. Надо всех грызть, рвать и забивать голы.

От последних матчей непередаваемые впечатления. Это невозможное счастье и радость. Промес молодец.

?(Игорь Рабинер, Станислав Жатиков)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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