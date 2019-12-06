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Олег Шатов: «Если бы не спорт, то стал бы слесарем, сантехником или токарем»

21:58
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Полузащитник «Зенита» Олег Шатов после победы над «Динамо» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России подвели итоги встречи. Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

29-летний Шатов сделал две результативные передачи в матче с «Динамо».

— Конечно, самое важное — предстоящая игра. «Динамо» — серьезный соперник, показывало хороший футбол. Заключительный матч этого года, понимали, что могли уйти в отрыв. Матч перед своими болельщиками. Конечно, все, кто выходят в старте или сидят на замене бьются друг за друга. Последний год в команде нет безразличных, поэтому набираем очки и находимся на первом месте. Если бы не спорт, то стал бы слесарем, сантехником или токарем. Пошел бы работать на завод.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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