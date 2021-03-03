Олег Романцев обратился к болельщикам «Спартака» со словами благодарности

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев обратился к болельщикам московского клуба. Он поблагодарил их за поддержку.

«Спасибо большое за беспокойство, всем очень благодарен за переживания. Чувствую себя хорошо.

Огромное спасибо болельщикам «Спартака», чувствую их поддержку и переживания. Самое главное, не болейте!» - приводит слова Романцева пресс-служба клуба.

О госпитализации 67-летнего Романцева стало известно 2 марта. По словам тренера, ему успешно сделали операцию.

В качестве игрока в составе «Спартака» Романцев стал чемпионом СССР (1979) и обладателем Кубка страны (1981). В качестве главного тренера он работал в «Спартаке» в 1989-1995 и 1997-2003 годах, приведя клуб к победам в чемпионатах СССР (в дебютном сезоне) и России (восемь раз — 1992-94 и 1997-2001 гг.). Под его руководством «красно-белые» также завоевали Кубок СССР (1991/1992) и трижды Кубок России (1993/1994, 1997/1998, 2002/2003).

Романцев возглавлял сборную России в 1994 — 1996 и 1998-2002 годах. Он выводил национальную команду в финальные раунды чемпионатов Европы (1996) и мира (2002), однако сборная ни разу не смогла пробиться в плей-офф этих турниров.