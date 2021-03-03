Фанаты «Спартака» поддержали Олега Романцева

Фанаты ХК «Спартак» поддержали бывшего тренера футбольного «Спартака» Олега Романцева. Сегодня красно-белые играют с ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Олег Иванович, здоровья!» — написано на баннере спартаковских болельщиков.

2 марта стало известно о госпитализации 67-летнего бывшего тренера красно-белых. Он перенес операцию на сердце. В этот же день он рассказал «СЭ» о состоянии своего здоровья.