Олег Кононов: "Игра "Спартака" построена на скорости, нужно уделять особое внимание функциональной подготовке"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился особенностями подготовки команды к новому сезону. Первый матч чемпионата России-2019/20 красно-белые проведут 13 июля дома против "Сочи".

- Работа была напряженной, начиная с первого сбора. Мы определяли не только степень готовности игроков, но и их потенциал, - сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. - Большое внимание мы уделяем индивидуальной работе над такими качествами, как сила, выносливость. Определенные тренировки в индивидуальном плане мы уже проводили, сейчас выходим на другой уровень.

Игра команды построена на скоростном взаимодействии, переходе из атаки в отбор, из отбора в атаку, нам нужно уделять особое внимание функциональной подготовке.

Если мы хотим, чтобы "Спартак" играл в футбол, который будет отличать от других команд, то требования технико-тактического плана у нас остаются. Играем в средний и короткий пас. Я не сторонник говорить, что мы уже на 100 процентов готовы. Каждая тренировка повышает уровень команды. Входим в сезон в определенной готовности.