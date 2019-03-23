Около "Газпром Арены" планируется построить центр водных видов спорта

Правительство Петербурга одобрило целевое предоставление АО "Зенит-Арена" земельного участка площадью 24 180 квадратных метров для строительства центра водных видов спорта общей площадью не более 1 335 кв.м. с монументальным флагштоком, информирует официальный сайт "Зенита".

Высота флагштока будет соответствовать длине футбольного поля и составит 105 метров. На нем будет установлен флаг размером 20х30.

​Помимо строительства объектов водных видов спорта с открытыми трибунами для зрителей и установки флагштока, инвестиционный проект клуба предполагает возведение современной рекреационной городской зоны отдыха.



Планируется создать условия для пеших прогулок петербуржцев, гостей города и посетителей "Газпром Арены", сделать места для отдыха, включающие уличное освещение, парковые скамьи, фонтаны, светильники, урны, детские игровые комплексы и беседки.



Создание зоны отдыха станет частью единого проекта по благоустройству ландшафта в западной части Крестовского острова.