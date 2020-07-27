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Одноклубник Карраскаля подтвердил, что полузащитником интересуется европейский клуб

12:05
Хорхе Карраскаль. Фото Instagram.
Хорхе Карраскаль. Фото Instagram.
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Нападающий «Ривер Плейта» Рафаэль Борре подтвердил, что к его партнеру по команде, полузащитнику Хорхе Карраскалю проявляет интерес клуб из Европы.

— Мы говорили с ним об этом, — цитирует колумбийца Ole. — Я посоветовал ему пока остаться в «Ривере». Он знает, что выступает за отличный клуб. И его все устраивает.

По информации аргентинских СМИ, на Карраскаля претендует ЦСКА. Сумма трансфера оценивается в 7 миллионов евро.

«Ривер Плейт» владеет 90 процентами прав на Карраскаля, но при этом имеет задолженность за него перед «Карпатами» в размере 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.

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