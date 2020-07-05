«Одни играют красиво, а вторые завоевывают титулы». Быстров — о победе «Зенита» над «Краснодаром»
5 июля 2020, 23:02
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров заявил, что команда из Санкт-Петербурга не оставила шансов конкурентов и по праву завоевала чемпионский титул в сезоне-2019/20.
— Одни играют красиво, а вторые завоевывают титулы, — подвел итог матча с «Краснодаром» (4:2) Быстров в эфире «Матч Премьер».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...