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«Одни играют красиво, а вторые завоевывают титулы». Быстров — о победе «Зенита» над «Краснодаром»

5 июля 2020, 23:02
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров заявил, что команда из Санкт-Петербурга не оставила шансов конкурентов и по праву завоевала чемпионский титул в сезоне-2019/20.

— Одни играют красиво, а вторые завоевывают титулы, — подвел итог матча с «Краснодаром» (4:2) Быстров в эфире «Матч Премьер».

Краснодар — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




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