Общая выручка клубов РПЛ в 2018 году составила 752 миллионов евро

Стала известна общая выручка клубов РПЛ в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на экономической отчет УЕФА.

Обшая выручка клубов составила 752 млн евро. По этому показателю лига занимает шестое место — выше располагаются АПЛ (5,4 млрд евро), бундеслига (3,2 млрд евро), ла лига (3,1 млрд евро), серия А (2,3 млрд евро) и лига 1 (1,7 млрд евро).

За десять лет выручка клубов РПЛ увеличилась на 74%, а европейских — в среднем на 80%.