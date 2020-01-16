Общая выручка клубов РПЛ в 2018 году составила 752 миллиона евро
09:58
Стала известна общая выручка клубов РПЛ в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на экономической отчет УЕФА.
Общая выручка клубов премьер-лиги составила 752 миллиона евро. По этому показателю российская лига занимает шестое место — выше располагаются английская премьер-лига (5,4 миллиарда евро), немецкая бундеслига (3,2 миллиарда евро), испанская ла лига (3,1 миллиарда евро), итальянская серия А (2,3 миллиарда евро) и французская лига 1 (1,7 миллиарда евро).
За десять лет выручка клубов РПЛ увеличилась на 74 процента, а европейских — в среднем на 80 процентов.
Дополнительная информация
https://sportrbc.ru/news/5e1fc0ed9a7947159b56ae3e?ruid=UET9B13K5rxpSxTJAy6eAg==
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