Общая выручка клубов РПЛ в 2018 году составила 752 миллиона евро

Стала известна общая выручка клубов РПЛ в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на экономической отчет УЕФА.

Общая выручка клубов премьер-лиги составила 752 миллиона евро. По этому показателю российская лига занимает шестое место — выше располагаются английская премьер-лига (5,4 миллиарда евро), немецкая бундеслига (3,2 миллиарда евро), испанская ла лига (3,1 миллиарда евро), итальянская серия А (2,3 миллиарда евро) и французская лига 1 (1,7 миллиарда евро).

За десять лет выручка клубов РПЛ увеличилась на 74 процента, а европейских — в среднем на 80 процентов.