Кривцов — об Ивиче: «Уверен: даже если «Спартак» позовет, он откажется»
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Спартак» может увести главного тренера команды Владимира Ивича.
— Лидерство «Краснодара» — главная неожиданность сезона. Летом ты мог представить, что в середине октября команда будет лидировать и опережать «Зенит» на 7 очков?
— Да, потому что этого всегда хотелось. Просто не получалось — отдавали матчи, в которых должны были побеждать, теряли свои очки... То, что происходит сейчас, — результат работы на сборах и заслуга каждого футболиста. Именно благодаря этим вещам мы сейчас на первом месте.
— Главный конкурент — «Зенит»?
— Да все конкуренты опасны. Возьмите те же «Крылья»! Или «Оренбург», который берет и обыгрывает «Зенит». Нам с ними тоже было тяжело, особенно в первом тайме. Как и со «Спартаком» дома, с «Ростовом»... В РПЛ нельзя никого недооценивать.
— «Краснодар» первый, но в последнее время все больше слухов о том, что «Спартак» может увести Владимира Ивича по ходу сезона. Это напрягает?
— Думаю, даже если «Спартак» сделает предложение нашему тренеру, то он откажется. Это мое мнение. Не знаю, как будет на самом деле. И возможно ли это в принципе. По-моему, невозможно. Воспринимаю все это как слухи — больше для прессы.
— Один из аргументов, почему Ивича потенциально может заинтересовать вариант со «Спартаком» — отсутствие четкой цели стать чемпионом в «Краснодаре». Вам ее не озвучивали?
— Уверен, каждый в команде и так понимает, какая задача у «Краснодара». За все время, что я нахожусь здесь, цель на сезон не озвучивали. Даже когда уехали легионеры и наступил тяжелый момент. Тогда вообще не было никакой турнирной задачи, и то мы забрались на четвертое место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1