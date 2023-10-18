Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

Кривцов — об Ивиче: «Уверен: даже если «Спартак» позовет, он откажется»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Спартак» может увести главного тренера команды Владимира Ивича.

— Лидерство «Краснодара» — главная неожиданность сезона. Летом ты мог представить, что в середине октября команда будет лидировать и опережать «Зенит» на 7 очков?

— Да, потому что этого всегда хотелось. Просто не получалось — отдавали матчи, в которых должны были побеждать, теряли свои очки... То, что происходит сейчас, — результат работы на сборах и заслуга каждого футболиста. Именно благодаря этим вещам мы сейчас на первом месте.

— Главный конкурент — «Зенит»?

— Да все конкуренты опасны. Возьмите те же «Крылья»! Или «Оренбург», который берет и обыгрывает «Зенит». Нам с ними тоже было тяжело, особенно в первом тайме. Как и со «Спартаком» дома, с «Ростовом»... В РПЛ нельзя никого недооценивать.

— «Краснодар» первый, но в последнее время все больше слухов о том, что «Спартак» может увести Владимира Ивича по ходу сезона. Это напрягает?

— Думаю, даже если «Спартак» сделает предложение нашему тренеру, то он откажется. Это мое мнение. Не знаю, как будет на самом деле. И возможно ли это в принципе. По-моему, невозможно. Воспринимаю все это как слухи — больше для прессы.

— Один из аргументов, почему Ивича потенциально может заинтересовать вариант со «Спартаком» — отсутствие четкой цели стать чемпионом в «Краснодаре». Вам ее не озвучивали?

— Уверен, каждый в команде и так понимает, какая задача у «Краснодара». За все время, что я нахожусь здесь, цель на сезон не озвучивали. Даже когда уехали легионеры и наступил тяжелый момент. Тогда вообще не было никакой турнирной задачи, и то мы забрались на четвертое место.

Никита Кривцов. «Если Ивича позовет «Спартак», он откажется!» Галицкий, агент из Европы, рэп: интервью молодой звезды «Краснодара»
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Никита Кривцов
5
3
Читайте также
«Гран-при» в Уфе — мед вместо цветов, крики Петросян и летающие акулы
Бой-реванш Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
Российские медики предупредили о тройной эпидемии вирусов в текущем сезоне
Глава МИД Иордании заявил об отмене четырехстороннего саммита по ситуации в Газе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кривцов — об игровой философии Галицкого: «Для меня результат важнее игры. Хочется выиграть РПЛ»

Кривцов ответил на критику из-за увлечения рэпом: «Странный посыл. Как связаны музыка и футбол?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости