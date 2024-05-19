«Урал» — «Оренбург»: хозяева сравняли счет в концовке первого тайма

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«Урал» сравнял счет в домашнем матче с «Оренбургом» в 29-м туре РПЛ — 1:1.

Гол на 44-й минуте забил Сильвие Бегич.