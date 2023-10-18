Кривцов — об игровой философии Галицкого: «Для меня результат важнее игры. Хочется выиграть РПЛ»
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «СЭ» прокомментировал игровую философию владельца клуба Сергея Галицкого.
— Для Сергея Галицкого качество игры всегда было важнее результата, но этот сезон показывает, что философия поменялась: при Ивиче «Краснодар» не стесняется действовать по счету. Как проходила эта трансформация?
— Для меня результат всегда был важен. Хочется поднять трофей над головой, завоевать золото РПЛ.
Что касается трансформации, то не буду спорить: бывали матчи, когда мы играли по счету. С тем же «Ростовом», например, подстроились под их игру и после двух-трех ошибок на своей половине поля боялись привезти еще. Поэтому перешли на длинные передачи.
Но в остальном я бы не сказал, что мы конкретно садились и действовали от обороны. Всегда стараемся контролировать игру, держать мяч у себя. Естественно, если мы ведем, например, 1:0, идет 90-я минута и нам нужны очки, то мы сыграем аккуратнее. Но это же нормальное явление! Тот же «Зенит» разве поведет себя иначе?
— Что лучше: победить при незрелищной игре или выдать шоу, но потерять очки?
— Ну, вообще-то хочется сыграть ярко и выиграть. Другой вопрос, что это не всегда получается. Условно, мы можем выглядеть хорошо, контролировать мяч, но практически не создавать моменты. А в концовке забить.
Поэтому не хочется заранее отказываться от победы или игры. Но если абстрагироваться, то для меня, конечно, важнее результат. Главное, чтобы команда побеждала.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1