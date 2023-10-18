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Сегодня, 09:00

Кривцов — об игровой философии Галицкого: «Для меня результат важнее игры. Хочется выиграть РПЛ»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Никита Кривцов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «СЭ» прокомментировал игровую философию владельца клуба Сергея Галицкого.

— Для Сергея Галицкого качество игры всегда было важнее результата, но этот сезон показывает, что философия поменялась: при Ивиче «Краснодар» не стесняется действовать по счету. Как проходила эта трансформация?

— Для меня результат всегда был важен. Хочется поднять трофей над головой, завоевать золото РПЛ.

Что касается трансформации, то не буду спорить: бывали матчи, когда мы играли по счету. С тем же «Ростовом», например, подстроились под их игру и после двух-трех ошибок на своей половине поля боялись привезти еще. Поэтому перешли на длинные передачи.
Но в остальном я бы не сказал, что мы конкретно садились и действовали от обороны. Всегда стараемся контролировать игру, держать мяч у себя. Естественно, если мы ведем, например, 1:0, идет 90-я минута и нам нужны очки, то мы сыграем аккуратнее. Но это же нормальное явление! Тот же «Зенит» разве поведет себя иначе?

— Что лучше: победить при незрелищной игре или выдать шоу, но потерять очки?

— Ну, вообще-то хочется сыграть ярко и выиграть. Другой вопрос, что это не всегда получается. Условно, мы можем выглядеть хорошо, контролировать мяч, но практически не создавать моменты. А в концовке забить.

Поэтому не хочется заранее отказываться от победы или игры. Но если абстрагироваться, то для меня, конечно, важнее результат. Главное, чтобы команда побеждала.

Никита Кривцов. «Если Ивича позовет «Спартак», он откажется!» Галицкий, агент из Европы, рэп: интервью молодой звезды «Краснодара»
ФК Краснодар
Никита Кривцов
Сергей Галицкий
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Кривцов — об Ивиче: «Уверен: даже если «Спартак» позовет, он откажется»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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