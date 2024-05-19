«Урал» — «Оренбург»: гости открыли счет на 3-й минуте

Читать «СЭ» в

«Оренбург» вышел вперед в гостевом матче с «Уралом» в 29-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 3-й минуте забил Дмитрий Воробьев.