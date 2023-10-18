Кривцов ответил на критику из-за увлечения рэпом: «Странный посыл. Как связаны музыка и футбол?»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «СЭ» прокомментировал свое увлечение рэпом.

— Матвей Сафонов недавно признался, что не особо следит за футболом — только за РПЛ. А ты в курсе новостной повестки? Смотришь матчи?

— Смотрю, конечно: Лигу чемпионов, АПЛ. Даже когда у нас заезд на базу, можем с ребятами сесть и включить какую-нибудь хорошую игру. Новости тоже могу полистать, ну, или почитать интервью какого-то футболиста.

— Читал пост в Telegram-канале Максима Алланазарова о влиянии музыкальных вкусов на развитие твоей карьеры?

— Я видел, что этот вопрос задали в интервью главному тренеру: якобы Кривцов не станет большим футболистом, потому что увлекается рэпом. Странный посыл. Не понимаю, как это может повлиять на мою карьеру и как вообще связаны музыка и футбол? У меня есть работа: я играю в футбол. А музыка и все остальное — на втором плане.