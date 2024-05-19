Ташуев — об уходе Джикии из «Спартака»: «Такими футболистами нельзя разбрасываться»
Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход капитана «Спартака» Георгия Джикии из команды.
«В этой ситуации мы видим только внутреннюю оболочку. Мы не имеем право говорить, правильно это или нет. Решение принимает клуб вместе с футболистом. Я думаю, что возраст у него еще не критический. Он еще может играть на высоком уровне. Он был игроком сборной России совсем недавно. В чем там проблема, я не знаю. Но мне кажется, такими футболистами нельзя разбрасываться, потому что они владеют раздевалкой, лидерскими качествами и мастерством в том числе. Для меня Георгий — профессионал, хороший парень. Я думаю, что он принесет клубу, который возьмет его в свои ряды», — сказал Ташуев «СЭ».
30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.
Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
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2
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
3
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
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6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4