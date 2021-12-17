Нигматуллин — о Ваноли в «Спартаке»: «Если нужен был ассистент чей-то, то у нас их много и своих»
Нигматуллин отреагировал на назначение Ваноли на пост главного тренера «Спартака»
12:10
Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера московского клуба.
«Кот в мешке. Зачем? Если нужен был ассистент чей-то, то у нас их много и своих», — написал Нигматуллин к посту «СЭ» в Instagram.
Ранее итальянский специалист работал в тренерском штабе своего соотечественника Антонио Конте. Контракт Паоло Ваноли со «Спартаком» рассчитан до конца сезона 2022/23 c опцией продления на год.
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