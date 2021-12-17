«Я верю в эту команду». Ваноли — о назначении в «Спартак»
12:07
Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал интервью клубной пресс-службе и рассказал о своем решении возглавить российский клуб.
— Для меня большая честь быть частью этой команды и работать для этих болельщиков. Москва — моя судьба, здесь случился очень важный момент в моей футбольной карьере. И сейчас начинается моя новая карьера.
— Принять команду в год столетия — смелое решение.
— Я хочу пообещать болельщикам свою искренность. Я верю в эту команду. «Спартак» — большой клуб, и все, что я могу, — отдавать свою страсть.
Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. По информации «СЭ», зарплата Ваноли в «Спартаке» составит 1,5 миллиона евро в год.
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