Ваноли заявил, что хотел бы повторить путь Карреры в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поблагодарил Антонио Конте за совместную работу и рассказал о своем отношении к экс-наставнику красно-белых Массимо Каррере.

«Я хотел бы поблагодарить Антонио Конте за те моменты, в которые мы были вместе. Я считаю его одним из лучших тренеров в мире. Настал момент начать собственную карьеру. Я продолжатель идей Конте? Конечно, когда ты работаешь с такими тренерами, то ты развиваешься.

Я разговаривал с Массимо, чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я хотел бы повторить его путь", — сказал Ваноли в интервью клубной пресс-службе.

Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.