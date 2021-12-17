Ваноли заявил, что хотел бы повторить путь Карреры в «Спартаке»
12:12
Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поблагодарил Антонио Конте за совместную работу и рассказал о своем отношении к экс-наставнику красно-белых Массимо Каррере.
«Я хотел бы поблагодарить Антонио Конте за те моменты, в которые мы были вместе. Я считаю его одним из лучших тренеров в мире. Настал момент начать собственную карьеру. Я продолжатель идей Конте? Конечно, когда ты работаешь с такими тренерами, то ты развиваешься.
Я разговаривал с Массимо, чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я хотел бы повторить его путь", — сказал Ваноли в интервью клубной пресс-службе.
Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.
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