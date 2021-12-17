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Ваноли заявил, что хотел бы повторить путь Карреры в «Спартаке»

12:12
Массимо Каррера. Фото Алексей Иванов, -
Массимо Каррера. Фото Алексей Иванов, -
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Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поблагодарил Антонио Конте за совместную работу и рассказал о своем отношении к экс-наставнику красно-белых Массимо Каррере.

«Я хотел бы поблагодарить Антонио Конте за те моменты, в которые мы были вместе. Я считаю его одним из лучших тренеров в мире. Настал момент начать собственную карьеру. Я продолжатель идей Конте? Конечно, когда ты работаешь с такими тренерами, то ты развиваешься.

Я разговаривал с Массимо, чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я хотел бы повторить его путь", — сказал Ваноли в интервью клубной пресс-службе.

Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

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Данил Алешин все материалы автора

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