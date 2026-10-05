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Прощальный матч Лионеля Месси: дата и время, кто соперник и где смотреть трансляцию

Прощальный матч Лионеля Месси: дата и время, кто соперник и где смотреть трансляцию

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Лионель Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины против команды Бенина. Товарищеская встреча состоится во вторник, в ночь с 6 на 7 октября на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. Начало — в 02.00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет прощальную игру Месси в прямом эфире. Начало телевизионной трансляции — в 01.55 мск 7 октября, за пять минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Аргентина — Бенин можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Аргентинская федерация проводит 6 октября специальный Fan Fest «Gracias, Leo», посвященный прощанию капитана со сборной. Центральным событием программы станет трансляция встречи Аргентина — Бенин.

Перед матчем с Бенином аргентинцы разгромили Буркина-Фасо (7:0). Месси в этой игре участия не принимал.

Сборная Аргентины: календарь матчей, результаты, состав команды и последние новости Лионеля Месси

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Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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Месси прибыл в расположение сборной Аргентины перед прощальным матчем
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