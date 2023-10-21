Нецид не сможет приехать на матч легенд ЦСКА и «Локомотива»

Экс-нападающий ЦСКА Томаш Нецид отказался приехать на матч легенд красно-синих против «Локомотива».

«У меня все в порядке. Спасибо всем болельщикам ЦСКА, что не забывают! У моего клуба «Богемианс» плотный график в ноябре, поэтому я не смогу приехать на матч легенд, хотя хотелось бы повидаться с ребятами», — цитирует Metaratings.ru Нецида.

Реконструкция Золотого матча чемпионата России 2002 года между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 19 ноябре в Москве во время паузы в чемпионате.