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Сегодня, 02:49

Наумов: «Зенит» свои спады преодолеет, и на длинной дистанции будет более стабилен, чем любая другая команда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча московского клуба против «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России.

«Я думаю, преимущество «Локомотива» перед этим матчем в том, что команда на подъеме, настроение у них должно быть получше. Плюс — более-менее стабилизировался состав. Да и ведущие игроки вроде Карпукаса и Глушенкова не были задействованы в сборной, вроде бы, сейчас в порядке. А вот «Динамо» последние игры как-то неважно выглядит. Потерял форму Фомин, что очень влияет на игру команды, Тюкавин тоже немного потерялся. Думаю, Личка будет пытаться что-то изменить в составе. Полагаю, «Локо» выиграет со счетом 2:1, — говорит Наумов.

Мотивация есть только в том, чтобы занять призовое место. Я не думаю, что «Зенит» кому-то уступит «золото», даже если он сейчас где-то чуть ниже. Все равно в итоге «Зенит» будет первым. И сейчас принципиально не то, пропустил ли «Локо» именно сейчас «Зенит» вперед себя. А принципиально — каждый матч максимально стараться выигрывать. А кто там тебя обгонит — уже десятый вопрос. Если «Локомотив» будет всех обыгрывать, его никто не обгонит. Хотя, повторюсь, «Зенит» свои спады преодолеет, и на длинной дистанции будет более стабилен, чем любая другая команда», — цитирует «РБ Спорт» Наумова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-loko-nado-prosto-vy-igry-vat-a-ne-dumat-o-tom-chto-ego-podzhimaet-zenit/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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