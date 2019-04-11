"Не бил, а пил!" Александр Кокорин против водителя Соловчука на суде

В ходе слушания в Пресненском суде Москвы по делу об избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, братья Кирилл и Александр Кокорины задали свои вопросы потерпевшему.
– Вы знакомились с делом? Смотрели видео? Машина (в момент выхода компании из клуба "Эгоист") была заглушена? – вопрос Кирилла Кокорина.
– Да.
– Фары горели, музыка играла?
– Да.
– А когда мы вышли, вы зажгли зажигание.
– Да.
– От режима работы машины, режим работы фар меняется?
– В тот момент было утро. Я не могу сказать, в какой момент были или нет включены фары.
– А вот на видео...
В этот момент прокурор попросил прервать подсудимого, потому что видео на суде еще не смотрели. Судья объяснил Кириллу Кокорину, что нельзя ссылаться на видео.
– Чем вы объясните, что разговор с девушкой не зафиксировал регистратор, а все что началось позже – все как на ладони? – вступила адвокат Кокорина-старшего Стукалова.
– Регистратор включается в том момент, когда машина заводится. Видимо, так.
– Так вы же не в курсе, как работает регистратор.
– Я предположил. Судя по тому, что он заработал, когда я завел машину, он так работает.
– Фары горели на протяжении всего времени с того момента, как они вышли из "Эгоиста"! – восклицает Стукалова.
– Ранее вы говорили, что когда сели в машину, сказали, что вы все поняли и извинились. Что вы поняли и за что извинились? – вопрос Александра Кокорина.
Прокурор снова протестует. Но судья требует ответить.
– Я не знал, за что извиняюсь. Хотел снизить атаку на меня, просто сесть и уехать, – ответил Соловчук.
– А что вы поняли?
– Что люди поступают так, как им хочется.
– Без причин?
– Без причин.
– Вы обращались в полицию? Общались с полицией? Говорили, что нас не знаете?
– Да, говорил.
– Куда я нанес удар и чем?
– Ногой сюда в эту область (показывает на плечо).
– А в ухо я вас бил?
– Нет, в плечо.
– Но вы же говорили! Говорил же, что бил в ухо!
– Я не говорил такого! Это ваш адвокат сказал! – протестует Соловчук.
– Зачем мы вообще тут сидим?! – негодует Кокорин. – Зачем он меняет показания?! Вы не можете сказать, куда я вас бил? Ответьте, куда я вас бил!
– Были удары в область руки и груди.
– Вы же видите, что происходит! – возмущается Кокорин.
– Вы его били? – вмешивается адвокат потерпевшего.
– Да, я пил! – отвечает Кокорин, плохо расслышав вопрос.
– Он не бил! – протестует Стукалова.
– Не бил, а пил! – поясняет Кокорин. (Дмитрий Зеленов)
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.