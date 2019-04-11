"Не бил, а пил!" Александр Кокорин против водителя Соловчука на суде

В ходе слушания в Пресненском суде Москвы по делу об избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, братья Кирилл и Александр Кокорины задали свои вопросы потерпевшему.

– Вы знакомились с делом? Смотрели видео? Машина (в момент выхода компании из клуба "Эгоист") была заглушена? – вопрос Кирилла Кокорина.

– Да.

– Фары горели, музыка играла?

– Да.

– А когда мы вышли, вы зажгли зажигание.

– Да.

– От режима работы машины, режим работы фар меняется?

– В тот момент было утро. Я не могу сказать, в какой момент были или нет включены фары.

– А вот на видео...

В этот момент прокурор попросил прервать подсудимого, потому что видео на суде еще не смотрели. Судья объяснил Кириллу Кокорину, что нельзя ссылаться на видео.

– Чем вы объясните, что разговор с девушкой не зафиксировал регистратор, а все что началось позже – все как на ладони? – вступила адвокат Кокорина-старшего Стукалова.

– Регистратор включается в том момент, когда машина заводится. Видимо, так.

– Так вы же не в курсе, как работает регистратор.

– Я предположил. Судя по тому, что он заработал, когда я завел машину, он так работает.

– Фары горели на протяжении всего времени с того момента, как они вышли из "Эгоиста"! – восклицает Стукалова.

– Ранее вы говорили, что когда сели в машину, сказали, что вы все поняли и извинились. Что вы поняли и за что извинились? – вопрос Александра Кокорина.

Прокурор снова протестует. Но судья требует ответить.

– Я не знал, за что извиняюсь. Хотел снизить атаку на меня, просто сесть и уехать, – ответил Соловчук.

– А что вы поняли?

– Что люди поступают так, как им хочется.

– Без причин?

– Без причин.

– Вы обращались в полицию? Общались с полицией? Говорили, что нас не знаете?

– Да, говорил.

– Куда я нанес удар и чем?

– Ногой сюда в эту область (показывает на плечо).

– А в ухо я вас бил?

– Нет, в плечо.

– Но вы же говорили! Говорил же, что бил в ухо!

– Я не говорил такого! Это ваш адвокат сказал! – протестует Соловчук.

– Зачем мы вообще тут сидим?! – негодует Кокорин. – Зачем он меняет показания?! Вы не можете сказать, куда я вас бил? Ответьте, куда я вас бил!

– Были удары в область руки и груди.

– Вы же видите, что происходит! – возмущается Кокорин.

– Вы его били? – вмешивается адвокат потерпевшего.

– Да, я пил! – отвечает Кокорин, плохо расслышав вопрос.

– Он не бил! – протестует Стукалова.

– Не бил, а пил! – поясняет Кокорин. (Дмитрий Зеленов)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live