Юри Алберто рассказал, как отреагировал на пинок Дзюбы в приветственном «тоннеле»

Юри Алберто рассказал, с кем чаще всего общается в «Зените»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал о том, с кем чаще всего общается в команде.

— Понятно, что ты общаешься чаще всего с бразильцами. Помимо них с кем еще?

— Так получилось, что мы в последнее время довольно много болтали с Кириллом Кравцовым, который на днях отправился в аренду. Почему с ним? Просто мы примерно одного возраста, а он сейчас учит испанский.

— Клаудиньо после трансфера говорил, что Дзюба назвал его мини-Дзюбой. А тебе он уже дал какое-нибудь прозвище?

— Дзюба — очень харизматичный парень. Пока он мне никакого прозвища не дал, но в «тоннеле» мне от него досталось сильнее всего, ха-ха!

— Как ты отреагировал на тот пинок?

— Ничего страшного! Мне сказали, что «тоннель» ожидает еще два раза — когда забью первый гол и в день рождения. Буду бежать быстрее!

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