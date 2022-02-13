Нападающий «Зенита» Юри Алберто напомнил о том, что в «Интернасьонале» защищал красно-белые цвета.

— Знаешь ли ты, кто главный соперник «Зенита»?

— Знаю! Я смотрел матч со «Спартаком», который закончился со счетом 7:1. Знаю, что именно он самый принципиальный соперник. Когда мы общались с Клаудиньо, я спросил о главном оппоненте «Зенита», и ответ меня поразил. Основной противник «Интернасьонала» — «Гремио», у которого синие цвета. А у «Интера» красно-белые! Я думал, что так не бывает, но действительно теперь мне надо будет защищать синие цвета и играть против красно-белых. Всю красную одежду оставлю в Бразилии, а синюю возьму с собой.

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