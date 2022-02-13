Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал о том, на кого ориентируется во время карьеры.

— В «Сантосе» тебя сравнивали с Неймаром. В юности ты был похож на него по стилю игры? И сравнение с каким футболистом тебе было бы по-настоящему приятно?

— Лестно, но мы не похожи. Робиньо и Родриго — центрфорварды, было бы уместнее сравнить с ними. А сравнение... У меня есть два игрока-ориентира — это бразилец Роналдо и Левандовски. Сравнения с ними меня бы порадовали. Я надеюсь, что пойду по их пути. Но мне надо много тренироваться, чтобы быть похожим на Левандовски.

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