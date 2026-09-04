В подвале РПЛ не менее интересно, чем наверху. Главное о каждом аутсайдере сезона

Андердоги с разными судьбами.

Старт РПЛ-2026/27 выдался богатым на интриги и неожиданные сюжетные повороты. Здесь и стопроцентный результат «Краснодара», и голевые подвиги дуэта Глушенков — Соболев, и тактические ходы Хуана Карлоса Карседо, но это лишь верхушка айсберга. Поэтому поговорим о тех, кто по тем или иным причинам оказался в подвале таблицы. Во-первых, они тоже заслуживают внимания. Во-вторых, несмотря на схожее турнирное положение, через их перформанс можно проследить все многообразие нашей лиги.

«Факел» — классический аутсайдер

Не нужно обладать экстрасенсорными способностями, чтобы предсказать трудный сезон воронежцев. По данным Transfermarkt, у «Факела» самая низкая стоимость состава среди всех участников РПЛ — всего 14,08 миллиона евро. Финансовый фактор сыграл решающую роль и при формировании состава. Коллектив Олега Василенко потратил на трансферы только 120 тысяч евро — тоже меньше остальных, за исключением московского «Динамо». Такие вводные еще до начала сезона сделали клуб одним из главных претендентов на вылет.

При этом стоит отдать должное тренерскому штабу. Воронежцы не отошли от перенесенных из Первой лиги принципов и сохранили неплохую оборону. В прошлом сезоне они пропустили меньше всех. Скачок в уровне оппозиции не так сильно ударил по защите — топ-7 по пропущенным голам за шесть туров.

Основных проблем две. Первая: крайне слабая реализация, повлекшая к трем забитым голам при ожидаемых шести. Вторая: критическая просадка в концовках. Сразу в трех встречах воронежцы пропустили после 70-й минуты, что стоило им девяти очков.

Неутешительная новость для новичка — за последние пять розыгрышей на таком же отрезке хуже стартовали только прошлогодний «Сочи», «Торпедо» и «Урал» в сезоне-2022/23. Спастись удалось лишь екатеринбуржцам.

Срджан Благоевич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Акрон» — ожидаемый аутсайдер

Результаты тольяттинцев не должны удивлять. В 2024-м клуб ударно дебютировал в элите и с ходу запрыгнул на девятую строчку. В прошлом сезоне последовал спад, и спастись удалось только в переходных матчах. К тому же не обошлось без чувствительных кадровых потерь. Главного архитектора волжского взлета Заура Тедеева уволили в мае, а результаты Срджана Благоевича пока не впечатляют.

Сыграл свою роль и фактор Артема Дзюбы. Форвард был не просто лидером команды, но и лучшим бомбардиром в ее истории — 18+12 за 52 матча во всех турнирах. За два сезона нападающий принял участие в 36% голевых атак клуба в Премьер-лиге. В итоге у тольяттинцев ни одной победы за первые шесть туров, в предыдущие сезоны РПЛ такого с ними не случалось.

Любопытный статистический факт — у «Акрона» с большим запасом худшая разница по ожидаемым и фактическим голам соперника (-5,72 xGA). Где-то не выручает голкипер, а где-то оппоненты демонстрируют аномально высокую реализацию. Показатели могут выровняться на дистанции, но прямо сейчас тольяттинцам от этого не легче, а количество травм показывает, что дальше будет еще сложнее.

Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» — сенсационный аутсайдер

Допустим, бронза прошлого сезона выглядела прыжком выше головы. Но признайтесь, ожидали ли вы увидеть «Локо» столь низко? Проблемы железнодорожников заслуживают отдельного разбора. Если кратко, то их много и все они существенные.

Когда из работающего механизма планомерно выдергивают важные детали, риск поломки кратно возрастает. Красно-зеленые продали основного форварда Воробьева, ведущего хавбека Карпукаса и главную звезду Батракова. Немного увлекательной математики: согласно Transfermarkt, 34,86 миллиона евро заработали в это трансферное окно все клубы РПЛ, за исключением «Краснодара». 37,50 миллиона евро заработал один только «Локомотив». Безусловно, казна пополнилась, но для решения больших задач Сергея Бабкина и Георгия Джикии пока недостаточно.

Михаил Галактионов ищет варианты нападающих из имеющихся ресурсов. Но у выходивших в старте Руденко, Ракова, Пиняева и Голубева всего два гола на всех. При этом в обороне тоже возникают регулярные сложности. Железнодорожники — лидеры по плохой реализации соперника. В первую очередь стараниями Лантратова и Митрюшкина. По данным Understat, «Локо» пропустил почти на четыре мяча меньше ожидаемого.

Все это привело к ужасному для клуба такого калибра и амбиций 14-му месту. Вторая с конца позиция по забитым голам, ноль побед, три очка за шесть туров и назревающий вопрос о возможной отставке Галактионова. Старт «Локомотива» в РПЛ-2026/27 — официально худший в истории команды.

Сергей Волков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Родина» — нескучный аутсайдер

Матчи «Родины» можно назвать какими угодно, но только не скучными. В играх дебютанта РПЛ в среднем забивается более четырех мячей. 2:4, 3:3 или 1:3 — обычная для москвичей история. Команда Хуана Диаса выиграла Первую лигу, забив больше всех. Веселый стиль перенесся и на уровень выше, только с поправкой, что теперь чаще забивают самой «Родине».

В составе новичка можно выделить сразу несколько ярких игроков. Голкипер Сергей Волков пропустил уже 17 мячей, но стоит сделать оговорку об обороне. Вратарь с большим преимуществом лидер по сейвам (уже 34, согласно Rbref). Артем Максименко оформил хет-трик «Акрону» и, по слухам, попал на радары активно ищущего нападающего ЦСКА. А Артур Гарибян положил дубль «Зениту».

В общем, по составу и бюджету «Родина» находится там, где и должна. Победа над «Зенитом» — главная сенсация первых туров РПЛ. Команда не претендует на высокие места, зато играет смело и результативно. Кажется, именно такого клуба второй восьмерке и не хватало.

Джонатан Альба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» — аутсайдер в перестройке

Тезис про перестройку применим и к «Локомотиву», но бюджет железнодорожников все равно значительно выше, да и другие различия тоже присутствуют. Ростовчане максимально переформатировались на игру молодежью и своими воспитанниками. В составе полно вакантных легионерских мест, которые клуб не спешит заполнять. И уже не сможет, ведь, по сообщениям ТАСС, РФС наложил на южан запрет на регистрацию новых футболистов.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что игрокам не платят зарплату с июня. А полузащитник Алексей Миронов отметил, что «минимальные долги еще остаются». В сложившихся реалиях «Ростов» больше других доверяет молодым — средний возраст команды составляет 24,1 года. Это наряду с ЦСКА наименьшая цифра во всем чемпионате.

Справляются пока с переменным успехом. Любопытно, что с соперниками схожего уровня ростовчане стараются действовать открыто, что подтверждают зарубы с «Оренбургом», «Родиной» и «Ахматом», а с оппонентами выше классом закрываются. Джонатан Альба адаптирует команду под каждый конкретный матч, но пока его подопечным не хватает опыта, а где-то в минус идут чрезмерные эмоции (второе место по желтым карточкам).

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Шесть стартовых туров обнажили главное: у обитателей турнирного дна нет единого диагноза. Нижняя часть таблицы превратилась в анатомический срез всего чемпионата, где сплелись совершенно разные футбольные пути: от классического выживающего андердога до клубов в стадии перестройки и команд с кадровыми и административными проблемами. Именно из того, как эти коллективы будут выбираться из трясины, могут родиться самые непредсказуемые сюжеты сезона. И именно эта борьба за право остаться в элите обещает сделать гонку аутсайдеров не менее захватывающей, чем битва за чемпионство.

Иван Бровар